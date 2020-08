Xylella, Mipaaf: firmato decreto ristoro da 68 milioni per annualità 2016-2017 (Di venerdì 7 agosto 2020) (Teleborsa) – firmato al Ministero dell’Agricoltura il decreto che rende immediatamente trasferibili alla Regione Puglia, subito dopo la registrazione, gli oltre 68 milioni di euro necessari a ristorare olivicoltori e imprese per i danni da Xylella nelle annualità 2016 e nel 2017. Il provvedimento, specifica in una nota il Ministero, è arrivato “a poche ore di distanza dalle richieste inviate dalla Puglia”. “Come ci eravamo impegnati a fare non appena il Piano di rigenerazione olivicola della Puglia è entrato nella sua fase attuativa e si è insediato il Comitato di sorveglianza – ha commenta la Ministra Teresa Bellanova – abbiamo velocizzato l’intero iter perché le risorse giungessero nel più ... Leggi su quifinanza

È stato accertato che solo per il 2018 la perdita di produzione per le aziende pugliesi causata dalla Xylella è pari a circa 137 milioni, corrispondente al 70% della produzione lorda vendibile (Plv) d ...

