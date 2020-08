Xylella, 68 milioni di euro agli agricoltori pugliesi per i danni nel periodo 2016-17 (Di sabato 8 agosto 2020) Oltre 68 milioni di euro per gli agricoltori pugliesi che hanno subito danni per la Xylella negli anni 2016 e 2017. È stato firmato oggi al ministero per le Politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf), a poche ore di distanza dalle richieste inviate dalla Puglia, il decreto che rende immediatamente trasferibili alla Regione, subito dopo la registrazione, le risorse necessarie a ristorare olivicoltori e imprese. "Abbiamo velocizzato l'intero iter perché le risorse giungessero nel più breve tempo possibile alla Regione", ha commentato il ministro Teresa Bellanova (GUARDA ANCHE: Salento, ulivi colpiti da Xylella divorati dalle fiamme. VIDEO). Leggi su tg24.sky

