Windsurf, Canottieri Napoli: Carlo Lignola è il nuovo campione italiano di owerall AICW (Di venerdì 7 agosto 2020) L'atleta Carlo Lignola della Canottieri Napoli è il nuovo campione italiano overall AICW di Windsurf. Le sue specialità sono: Slalom, Formula Windsurfing e Hydrofoil. L'atleta Carlo Lignola della Canottieri Napoli è il nuovo campione italiano overall AICW di Windsurf. La categoria "overall" premia chi si cimenta in più discipline. Le specialità di Carlo Lignola sono …

