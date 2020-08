Wanda Nara Instagram, bagno in piscina indimenticabile: «Che “luna” piena!» (Di venerdì 7 agosto 2020) In queste ultime ore Wanda Nara è tornata nella sua mega villa di lusso a Parigi. La procuratrice sportiva ha pensato bene di concedersi qualche momento di relax nella sua super piscina e di condividere questa esperienza con i suoi oltre 6 milioni di follower. Così, poche ore fa, la bella Wanda Nara ha pubblicato su Instagram una sua foto mentre nuota felice a bordo di una ciambella gonfiabile. I suoi ammiratori però si sono concentrati sul suo fisico perfetto strizzato nel micro bikini. Davanti ad un’immagine del genere i fan hanno completamente perso l’uso della ragione. Il post in pochissimo tempo è stato invaso da like e commenti. Leggi anche –> Wanda Nara Instagram, ... Leggi su urbanpost

