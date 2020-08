Volo da Dubai si schianta a Calcutta: 191 passeggeri a bordo -Video (Di venerdì 7 agosto 2020) Tragedia a Calcutta dove un aereo della Air India proveniente da Dubai si è schiantato in terra: a bordo del veliVolo 191 passeggeri Dramma nei cieli di Calcutta. Un aereo della compagnia indiana Air India partito da Dubai ha fallito l’atterraggio e si è schiantato al suolo. A bordo del veliVolo erano presenti 191 passeggeri, dei quali al momento non si conoscono ancora le condizioni. L’aereo fallendo la manovra di atterraggio sarebbe finito in una vallata, necessitando l’intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale. Da un Video pubblicato da un utente su Twitter, alcuni passeggeri sembrerebbero stare bene ed ... Leggi su bloglive

