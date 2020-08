Volo Air India si schianta e si spezza in due all’aeroporto di Kozhikode, nel Kerala. Almeno 20 morti e 123 feriti (Di venerdì 7 agosto 2020) Un aereo che volava da Dubai a Kozhikode, in India, con 191 passeggeri a bordo si è schiantato in una valle dopo aver superato la pista ed essersi spezzato in due parti. Sui social media circolano in queste ore immagini che mostrano un veliVolo, probabilmente un Boeing 737, spezzato in due, fermo in una zona limitrofa all’aeroporto di Kozhikode, nello stato Indiano del Kerala. August 7, 2020 Secondo quanto riportato dai media locali, il pilota sarebbe morto, così il vicepilota. Stando a quanto riferito dalla polizia Indiana, il bilancio sarebbe attualmente di Almeno 20 vittime. E sale di ora in ora il bilancio dei feriti, 123 nel momento in cui si ... Leggi su open.online

LaStampa : Il volo proveniva da Dubai. Tra i morti, uno dei piloti. - emergency_live : L’ incidente aereo in India è avvenuto nell’aeroporto di Calicut nel Kerala ma il volo della Air India Express era… - libellula58 : RT @LaStampa: Il volo proveniva da Dubai. Tra i morti, uno dei piloti. - MarioRo22315926 : RT @LaStampa: Il volo proveniva da Dubai. Tra i morti, uno dei piloti. - LeonebonCettina : RT @LaStampa: Il volo proveniva da Dubai. Tra i morti, uno dei piloti. -