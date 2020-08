Volo Air India si schianta e si spezza in due all’aeroporto di Kozhikode, nel Kerala. Almeno 14 morti e 15 feriti (Di venerdì 7 agosto 2020) Un aereo che volava da Dubai a Kozhikode, in India, con 191 passeggeri a bordo si è schiantato in una valle dopo aver superato la pista ed essersi spezzato in due parti. Sui social media circolano in queste ore immagini che mostrano un veliVolo, probabilmente un Boeing 737, spezzato in due, fermo in una zona limitrofa all’aeroporto di Kozhikode, nello stato Indiano del Kerala. August 7, 2020 Secondo quanto riportato dai media locali, il pilota sarebbe morto, in gravi condizioni invece il copilota. Stando a quanto riferito dalla polizia Indiana, il bilancio sarebbe attualmente di 14 vittime e Almeno 15 feriti tra i passeggeri. I soccorritori della task ... Leggi su open.online

