Volo Air India si schianta a Calicut durante l'atterraggio: tre morti tra cui il pilota, almeno 40 feriti. A bordo 10 bambini, una trovata ... (Di venerdì 7 agosto 2020) Dubai-Kozhikode Air India flight, IX-1344, skidded during landing at Karipur Airport at around 7.45 pm today: Kondotty Police. - ANI, @ANI, Leggi su ilgazzettino

Notiziedi_it : Volo Air India si schianta e si spezza in due all’aeroporto di Kozhikode, nel Kerala. Almeno 2 morti e 40 feriti - DanadioG : Volo Air India si schianta a Calicut durante l'atterraggio: tre morti tra cui il pilota, salvato bimbo di un anno e… - medeadicyta : Volo Air India da Dubai finito fuori pista in fase di atterraggio. Morto il pilota e 2 passeggeri. 45 feriti sui 19… - moneypuntoit : ?? Volo Air India fuori pista a Calcutta, si spezza in due: si teme per la vita di 174 persone ?? -