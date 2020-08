Volo Air India precipita a Calicut, 191 a bordo (Di venerdì 7 agosto 2020) Un aereo Air India con a bordo 191 passeggeri è precipitato nella città di Calicut, nel Sud dell'India. Il Volo era partito da Dubai secondo le prime informazioni. Asian News... Leggi su ilmessaggero

Ultime Notizie dalla rete : Volo Air Volo Air India precipita a Calicut, 191 a bordo Il Messaggero Aeroporto, Wizz Air annuncia la nuova ski route Torino-San Pietroburgo

Wizz Air, la principale compagnia low cost dell’Europa Centro-orientale, annuncia l’espansione del proprio network da Torino con una nuova ski route da e per San Pietroburgo. I voli saranno operati da ...

Un aereo Air India con a bordo 191 passeggeri è precipitato nella città di Calicut, nel Sud dell'India. L'aereo era partito da Dubai secondo le prime informazioni. Ultimo aggiornamento: 17:29 © RIPROD ...

