Viviana scomparsa in autostrada? Soldi | la scoperta che cambia il quadro | nei giorni prima dell' incidente

Un caso sempre più misterioso, quello della sparizione di Viviana Parisi, 43 anni, dj siciliana, scomparsa insieme al figlio di 4 anni, Gioele, dopo un incidente in autostrada. Famosa nell'ambiente della musica techno, sembra essere caduta in un buco nero: non la si trova da quattro giorni, tanto che la procura indaga per sequestro di persona. Eppure, i dubbi sono tanti. Come spiega Il Giorno, nel dettaglio, si sospetta che qualcuno possa averla aiutata nella fuga: da tempo, infatti, sui social scriveva di voler tornare nella sua Torino. L'impressione insomma è che Viviana meditasse da giorni di allontanarsi, tanto che l'incidente in seguito al quale è sparita è avvenuto a circa 100 km da ...

