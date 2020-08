Viviana scomparsa con il figlio di 4 anni: segnalati avvistamenti (Di venerdì 7 agosto 2020) Ancora nessuna traccia di Viviana Parisi e del figlio Joele, 4 anni, scomparsi dopo un incidente stradale lungo la A20 Messina-Palermo, il 3 agosto scorso. Dopo l’appello su Facebook del marito, Daniele Mondello, spuntano presunti avvistamenti in un giallo sempre più denso di domande e paure. Viviana Parisi e Joele Mondello: segnalati avvistamenti Continuano le ricerche di Viviana Parisi, 43 anni, e del figlio Joele Mondello, 4 anni, misteriosamente scomparsi dopo un incidente verificatosi lungo l’autostrada Messina-Palermo. Della donna e del suo bambino si sarebbero perse le tracce il 3 agosto scorso, e finora ogni tentativo di ritrovarli si è rivelato vano. Mentre ... Leggi su thesocialpost

