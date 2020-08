Viviana Parisi ed il figlio Gioele avvistati in un parco giochi (Di venerdì 7 agosto 2020) Proseguono le ricerche di Viviana Parisi e del figlio Gioele, misteriosamente scomparsi dopo un lieve incidente stradale. Viviana e Gioele sarebbero stati avvistati: in un parco giochi, a Giardini Naxos. La segnalazione risalirebbe a qualche giorno fa, al 4 di agosto. Gli inquirenti stanno cercando di verificare l’attendibilità di questo avvistamento: qualora confermato, aprirebbe alla … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

elexmose : RT @thelastpeterpan: è scomparsa questa donna, Viviana Parisi, presso l'autostrada A 20 che, a seguito di un incidente, nell'ambito del com… - ricatti88 : RT @Libero_official: Le ricerche di Viviana Parisi e del piccolo Gioele, scomparsi in autostrada dopo un incidente: prima del fattaccio, pr… - infoitinterno : Viviana Parisi, la donna scomparsa col bimbo? Prima dell'incidente in autostrada, prelievi per 500 euro - TuttoQuaNews : RT @Libero_official: Le ricerche di Viviana Parisi e del piccolo Gioele, scomparsi in autostrada dopo un incidente: prima del fattaccio, pr… - SmorfiaDigitale : Viviana Parisi scomparsa col figlio Gioele: doccia fredda e nuove segnalazioni -