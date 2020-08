Virus, «ecco perché il governo non doveva chiudere tutto». Nelle carte la verità nascosta (Di sabato 8 agosto 2020) «Su base scientifica non c?erano le condizioni per chiudere tutto il Paese. Si è trattato di una scelta politica» ripetono al Comitato tecnico scientifico sul coronaVirus. Il... Leggi su ilmessaggero

«Su base scientifica non c’erano le condizioni per chiudere tutto il Paese. Si è trattato di una scelta politica» ripetono al Comitato tecnico scientifico sul coronavirus. Il numero dei nuovi contagi, ...

Coronavirus, le prime dosi del vaccino italiano: al via la sperimentazione

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti lo annuncia subito con un post su Facebook: “Ecco! Arrivate allo Spallanzani le prime dosi del vaccino completamente made in Italy pronto ora alla f ...

