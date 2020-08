Villar: “Siamo in debito verso i nostri tifosi. Volevamo continuare in Europa League” (Di venerdì 7 agosto 2020) Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, ha parlato all’indomani della pesante sconfitta dei giallorossi con il Siviglia. Il calciatore ha affidato a Twitter il suo pensiero: “Non abbiamo potuto continuare in Europa League come ci sarebbe piaciuto. Siamo in debito verso i nostri tifosi. Non vi preoccupate che il prossimo anno daremo tutto per fare una stagione indimenticabile. Forza Roma”. Foto: Villar Twitter Non abbiamo potuto continuare in @EuropaLeague come ci sarebbe piaciuto. Siamo in debito verso i nostri tifosi. Non vi preoccupate che il prossimo anno daremo tutto per fare una stagione indimenticabile. Forza Roma! ... Leggi su alfredopedulla

Mediagol : #Roma, #Villar: “Siamo in debito verso i nostri tifosi. Ecco il nostro obiettivo per la prossima stagione” - Mediagol : #Roma, Villar: 'Siamo in debito verso i nostri tifosi. Ecco il nostro obiettivo per la prossima stagione'… - AhernandezS89 : RT @romanewseu: #Villar: 'Siamo in debito verso i nostri tifosi, il prossimo anno daremo tutto per fare una stagione indimenticabile' (FOTO… - ilRomanistaweb : ??Il centrocampista spagnolo tramite il proprio profilo Twitter torna sulla sconfitta di ieri: 'Non abbiamo potuto c… - Corona95Matteo : RT @ReteSport: SOCIAL - #Roma, senti #Villar: 'Siamo in debito con i tifosi. Il prossimo anno...' #ASRoma #Retesport -

Ultime Notizie dalla rete : Villar “Siamo Foto di Redazione - Foto Sci Alpino Sci Alpino NEVEITALIA.IT