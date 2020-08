Villaggio dei Ragazzi, Tribunale non revoca concordato: sarà decisivo il giudizio dei creditori (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMaddaloni (Ce) – La sezione fallimentare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha deciso di non revocare il concordato cui è sottoposto da qualche anno il Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni (Caserta), storica istituzione scolastica con licei e un convitto per i Ragazzi svantaggiati. Era stato il Commissario giudiziale a proporre la revoca del concordato ma il collegio giudicante ha ritenuto che non ne sussistessero i presupposti, fissando al 12 novembre prossimo l’adunanza dei creditori per la votazione della proposta concordataria. Il Villaggio dei Ragazzi, gestito dalla fondazione omonima, è entrato in crisi finanziaria da qualche anno per ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Villaggio dei Capranica. Arte, sport e natura: concluso “Il villaggio dei ragazzi” OnTuscia.it L'evoluzione di Memphis Depay: attaccante universale al 'centro del villaggio' di Garcia

Leader, capitano, finalizzatore: prima dell'infortunio al crociato Memphis Depay stava vivendo a Lione la sua miglior stagione in carriera. “Non sono neanche a metà strada di ciò che voglio raggiunger ...

Incendio al villaggio di «Temptation Island», l’Is Morus Relais

Un incendio ha interessato l’Is Morus Relais, il villaggio di Santa Margherita di Pula in Sardegna dove è ambientato il reality show di Canale 5 «Temptation Island». A riportare la notizia è l’Unione ...

Leader, capitano, finalizzatore: prima dell'infortunio al crociato Memphis Depay stava vivendo a Lione la sua miglior stagione in carriera. "Non sono neanche a metà strada di ciò che voglio raggiunger ...

Un incendio ha interessato l'Is Morus Relais, il villaggio di Santa Margherita di Pula in Sardegna dove è ambientato il reality show di Canale 5 «Temptation Island». A riportare la notizia è l'Unione ...