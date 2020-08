Vigevano, urta il motorino e scappa: identificato il pirata (Di venerdì 7 agosto 2020) Vigevano, 7 agosto 2020 - Era alla guida del furgone di proprietà di un amico cinese e senza patente, perché revocata. Quando ieri pomeriggio ha urtato un pensionato in sella al suo motorino nelle ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Vigevano urta

IL GIORNO

Vigevano, 7 agosto 2020 - Era alla guida del furgone di proprietà di un amico cinese e senza patente, perché revocata. Quando ieri pomeriggio ha urtato un pensionato in sella al suo motorino nelle vic ...Vigevano, l'incidente in via Da Vinci. La donna ha riportato ferite all’addome e al torace, la prognosi è riservata VIGEVANO. È in gravissime condizioni la donna investita nella serata di venerdì 31 l ...