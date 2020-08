Vieri, nuovo progetto: arriva la “Bombeer” (Di venerdì 7 agosto 2020) Christian Vieri non smette di stupire e dopo il lancio del brano Una vita da Bomber, l’ex attaccante tra le altre di Inter, Juventus e Milan, è protagonista di un nuova iniziativa. Questa volta, l'ex centravanti sarà testimonial e imprenditore per... una nuova birra.Vieri: arriva la BombeerVieri sarà presto impegnato per un nuovo prodotto: la birra. Nei prossimi giorni, come pubblicizzato dal diretto interessato sui social, sarà infatti lanciata ufficialmente la Birra Bombeer, che sarà in vendita online dal prossimo martedì. Intervistato in esclusiva da Calcio e Finanza, Driss El Faria (25H Holding Srl) che lavorerà con l'ex attaccante e con Fabrizio Vallongo (Focus55 Srl), ha parlato del nuovo progetto ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Vieri, nuovo progetto: arriva la 'Bombeer' - - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Vieri sbarca nel mondo della birra: arriva la Bombeer: Un nuovo progetto che coivolge ancora Ch… - IamEmanuele : RT @Draftasy1: @vieri_bobo , il re dei #bomber dell'inizio del nuovo #millenio : @SerieA 2002-03, una delle sue stagioni più memorabili, 'B… - fcappe8 : RT @Draftasy1: @vieri_bobo , il re dei #bomber dell'inizio del nuovo #millenio : @SerieA 2002-03, una delle sue stagioni più memorabili, 'B… - Draftasy1 : @vieri_bobo , il re dei #bomber dell'inizio del nuovo #millenio : @SerieA 2002-03, una delle sue stagioni più memor… -

Ultime Notizie dalla rete : Vieri nuovo Vieri sbarca nel mondo della birra: arriva la Bombeer Calcio e Finanza Vieri sbarca nel mondo della birra: arriva la Bombeer

Un nuovo progetto che coivolge ancora Christian Vieri. Dopo il lancio del brano “Una vita da Bomber”, l’ex attaccante è protagonista di un nuova iniziativa, questa volta con un prodotto come la birra, ...

Praja Gallipoli (LE) by Musicaeparole: 10/8 Andrea Damante + Ludwig, 11/8 Shiva, 12/8 Rocco Hunt, Cristian Marchi

L'11 agosto alla Praja di Gallipoli (LE) per Sottosopra Fest arriva Shiva. E' uno dei protagonisti della scena a metà tra pop, dance e hip hop. Ha infatti dominato le classifiche per oltre un mese con ...

Un nuovo progetto che coivolge ancora Christian Vieri. Dopo il lancio del brano “Una vita da Bomber”, l’ex attaccante è protagonista di un nuova iniziativa, questa volta con un prodotto come la birra, ...L'11 agosto alla Praja di Gallipoli (LE) per Sottosopra Fest arriva Shiva. E' uno dei protagonisti della scena a metà tra pop, dance e hip hop. Ha infatti dominato le classifiche per oltre un mese con ...