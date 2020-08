VIDEO | Scuola, Ascani: “Nel decreto agosto risorse per organico e affitti” (Di venerdì 7 agosto 2020) ROMA – “Abbiamo approvato poche ore fa un protocollo di sicurezza con i sindacati, uno strumento importantissimo per le scuole. Ci sono le risorse all’interno del decreto Agosto non solo per l’organico ma anche per garantire agli enti locali, dove fosse necessario, di pagare gli affitti per i locali. Chi non avesse trovato il modo di sistemare i locali che ci sono, avra’ le risorse per poterne prendere altri in affitto”. Lo fa sapere la viceministro all’Istruzione, Anna Ascani, arrivata nel pomeriggio a Trieste per incontrare, in Prefettura, i rappresentanti del Friuli Venezia Giulia e rassicurare istituzioni e professionisti sulla partenza dell’anno scolastico. “La gara sui banchi non e’ andata deserta come qualcuno immaginava- continua Ascani-, e quindi le condizioni per ripartire ci sono tutte, tenendo conto che e’ una situazione molto complicata e che e’ la prima volta che abbiamo a che fare con un’emergenza cosi’ difficile da gestire- conclude- dobbiamo garantire la sicurezza dei nostri ragazzi, delle famiglie e naturalmente di tutto il personale”. Leggi su dire

