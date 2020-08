Vidal: «Voglio la Champions e arrivare alla fine del contratto con il Barcellona» (Di venerdì 7 agosto 2020) Arturo Vidal ha parlato sulle pagine del Mundo Deportivo del suo futuro e degli obiettivi da raggiungere con il Barcellona Arturo Vidal ha parlato del suo futuro sulle pagine del Mundo Deportivo. Queste le parole del giocatore cileno. Vidal – «Mi manca un anno di contratto e con tutto quello che è successo, oggi mi sento importante, sento molto affetto in squadra, tanti ottimi amici e spero di arrivare a fine contratto. Voglio vincere la Champions se Dio vuole e l’anno prossimo tentare il Triplete. L’anno prossimo sarò qui? Se Dio vuole sì, resterò qui». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

CiaCecy : RT @FcInterNewsit: Vidal: 'Voglio la Champions e arrivare alla fine del contratto con il Barcellona. Mi sento importante' - FcInterNewsit : Vidal: 'Voglio la Champions e arrivare alla fine del contratto con il Barcellona. Mi sento importante' - p_in_algeri : @RPochetta @stillers1971 Appunto. 'non voglio Eriksen voglio vidal', prendono erik e gioca gagliardini. - Giancar20108099 : @MarcoSnaaaa @fabbricainter @pap1pap @Milestemplaris Quindi senza vidal non si può vivere, è questo il tuo paragone… - Derfel19 : @stebellentani Certo... voglio vidal, prendono eriksen. Sentite signori, vi siete incazzati per il mancato arrivo d… -

Ultime Notizie dalla rete : Vidal Voglio Vidal: "Voglio la Champions e arrivare alla fine del contratto con il Barcellona. Mi sento importante" Fcinternews.it Vidal: “Inter? Ho un altro anno di contratto con il Barcellona. Qui sono felice”

Arturo Vidal, centrocampista cileno del Barcellona, è stato fortemente ricercato dalla dirigenza dell’Inter nelle ultime finestre di mercato. Complice l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzur ...

Renault, De Meo: «Focus sui margini. E veicoli elettrici più grandi»

Davanti a un caffè, collegato via zoom da Parigi — la sua nuova sede di lavoro — Luca de Meo, dal primo luglio ceo gruppo Renault, rompe il ghiaccio spiegando che «il caffé italiano è l’unica cosa che ...

Arturo Vidal, centrocampista cileno del Barcellona, è stato fortemente ricercato dalla dirigenza dell’Inter nelle ultime finestre di mercato. Complice l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzur ...Davanti a un caffè, collegato via zoom da Parigi — la sua nuova sede di lavoro — Luca de Meo, dal primo luglio ceo gruppo Renault, rompe il ghiaccio spiegando che «il caffé italiano è l’unica cosa che ...