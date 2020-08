Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2020 ore 19:15 (Di venerdì 7 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 7 AGOSTO 2020 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO CHIUSO IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, PER UN INCENDIO DIVAMPATO, SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO CODE TRA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE E PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE IN ESTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E ARDEATINA PROSEGUENDO IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO TRA ARDEATINA E DIRAMAZIOEN Roma SUD NELLA DIRAZIONE OPPOSTO IN INTERNA RISOLTO L’INCIDNETE AVVENUTO IN PRECEDENZA, IL TRAFFICO E’ REGOLARE TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA SULLA PONTINA ALTRO INCIDNETE LUNGHE CODE TRA VIA DELLA MAGGIONA E VIA TUFELLO, IN DIREZIONE LATINA CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONE ... Leggi su romadailynews

