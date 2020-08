Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2020 ore 17:15 (Di venerdì 7 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 7 AGOSTO 2020 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RTROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA PONTINA SPENTO L’INCENDIO, ORA E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE DA VIA DI VALLERANO A CASTEL RomaNO, IN DIREZIONE LATINA INCENDIO DOMATO ANCHE IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE-Roma, TRA PONZANO-RomaNO E MAGLIANO-SABINA CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD RALLENTAMENTI SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA, NEI DUE SENSI DI MARCIA ANCHE SULLA VIA CASSIA IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA, NELLE DUE DIREZIONI IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO AL VIA ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2020 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - muoversincampan : A1 Roma-Napoli: l'alta densità del traffico crea rallentamenti nel tratto compreso tra gli svincoli San Vittore e C… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2020 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2020 ore 15:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #07-08-2020 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2020 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Maddaloni, graduati dell'80° RAV Roma intervengono dopo un incidente per l'incolumità pubblica l'eco di caserta