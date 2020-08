Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2020 ore 08:45 (Di venerdì 7 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 7 AGOSTO 2020 ORE 08.20 SIMONE PAZZAGLIA BEN TROVATI AL SECONDO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. RISOLTO L’INCIDENTE SULLA LAURENTINA TRA ARDEA E CASTAGNOLA: IL TRAFFICO STA TORNANDO REGOLARE PROSEGUIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SONO SEGNALATE CODE IN ENTRATA NELLA CAPITALE GIÀ DAL GRA A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO SULLA FLAMINIA TROVIAMO CODE PER LAVORI TRA RIANO E CASTENUOVO DI POARTO IN DIREZIONE Roma CI SPOSTIAMO SULLA CASILINA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI DA FINOCCHIO AL RACCORDO ANULARE NEI DUE SENSI DI MARCIA E CHIUDIAMO RAMMENTANDO CHE FINO A TUTTA LA GIORNATA DI OGGI LA LINEA TRAM 2 È SOSPESA E SOSTITUITA DA BUS LUNGO TUTTA LA TRATTA PIAZZA MANCINI – PIAZZALE FLAMINIO DA SIMONE PAZZAGLIA AL MOMENTO ... Leggi su romadailynews

