Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2020 ore 08:15 (Di venerdì 7 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 7 AGOSTO 2020 ORE 07.20 SIMONE PAZZAGLIA BUON GIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SULLA LAURENTINA CODE PER INCIDENTE TRA ARDEA E CASTAGNOLA IN DIREZIONE Roma CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE SI STA IN CODA DA VIA DI TOR VERGATA IN INGRESSO SUL GRA IN DIREZIONE Roma RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASILINA DA FINOCCHIO AL RACCORDO ANULARE NEI DUE SENSI DI MARCIA STESSA SITUAZIONE SULLA TIBURTINA DOVE SI RALLENTA DA SETTECAMINI NUOVAMENTE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ PROSEGUONO I LAVORI SULLA A24: SULLA CARREGGIATA EST, DALLA TANGENZIALE VERSO IL GRA, È CHIUSO IL TRATTO DALLA TANGENZIALE SINO A PORTONACCIO. PER ENTRARE IN A24 CONSIGLIATO LO SVINCOLO DI VIA ... Leggi su romadailynews

