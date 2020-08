Verona, la casa delle Women diventa Sinergy Stadium (Di venerdì 7 agosto 2020) Si avvicina la nuova stagione della Serie A femminile, che porterà con sè un’importante cambiamento per l’Hellas Verona Women. A partire da oggi la casa della formazione veneta, cambia nome e diventa Sinergy Stadium. Il Main Sponsor delle gialloblù Gruppo Sinergy è infatti diventato il title sponsor dello stadio di via Sogare, le ‘mura amiche’ … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

CalcioWeb : #Calciomercato, il #Milan bussa in casa Fiorentina. Centrocampista per i viola, attaccante per Bologna e Verona - - Relydesign : RT @Relydesign: casa di corte in vendita #verona #italia #immobili #italy #vendita #centrostorico #subito #property #forsale https://t.co… - sportli26181512 : #Notizie #calciofemminile Verona, la casa delle Women diventa Sinergy Stadium: Si avvicina la nuova stagione della… - Hale93Nice : Casa mia sarebbe l'arena di Verona - BarberaGaia : Il vicino ottantenne che mi vede ritornare a casa ed esclama dalla finestra:”È tornato il sole a Verona!” -