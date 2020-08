Vercelli, tenta di svaligiare casa e cade dal palazzo: muore ladro acrobata (Di venerdì 7 agosto 2020) A Vercelli un ladro muore cadendo da un palazzo mentre era intento ad entrare in un alloggio per svaligiarlo: aveva trent’anni Uomo di 30 anni stanotte è morto cadendo da secondo piano di un palazzo di Santhià, a Vercelli, mentre era intento ad entrare in un alloggio per svaligiarlo. Fatale gli è stato il cedimento … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Vercelli tenta La ringhiera cede mentre tenta la fuga, ladro acrobata muore a Vercelli Giustizia News 24 Tentano la «truffa dello specchietto», denunciati dai carabinieri

CASALE MONFERRATO. Per la «truffa dello specchietto» sono stati rintracciati e denunciati dai carabinieri di Ozzano, guidati dal maresciallo maggiore Francesco Borsci, gli autori di una tentata truffa ...

Presunta truffa del riso biologico denunciata da Report: assolti tutti i produttori imputati

Ricordate qualche anno fa la presunta truffa del riso biologico che, secondo la trasmissione Report, bio non era per davvero? Ebbene ora è arrivata la sentenza che assolve tutti e 5 i produttori di ri ...

CASALE MONFERRATO. Per la «truffa dello specchietto» sono stati rintracciati e denunciati dai carabinieri di Ozzano, guidati dal maresciallo maggiore Francesco Borsci, gli autori di una tentata truffa ...Ricordate qualche anno fa la presunta truffa del riso biologico che, secondo la trasmissione Report, bio non era per davvero? Ebbene ora è arrivata la sentenza che assolve tutti e 5 i produttori di ri ...