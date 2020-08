Verbali su Alzano e Nembro? Godetevi la prima del "Fatto" di oggi: la terrificante figuraccia che spazza via Travaglio (Di venerdì 7 agosto 2020) Ora, che sono finalmente emersi i Verbali del Cts, tutti, compresi quelli di Alzano Lombardo e Nembro, Godetevi questa delirante prima pagina del Fatto Quotidiano, quella di oggi, venerdì 7 agosto. Nelle ultime ore, come è noto, sono trapelate le carte che dimostrano come la decisione di non istituire una zona rossa nei due comuni della Valbrembana fu del governo, di Giuseppe Conte. Non di Attilio Fontana e della Lombardia come diceva quest'ultimo da mesi. Una vergogna. Un colpo da ko tecnico. Alla vigilia, erano usciti i Verbali che svelavano come la decisione di un lockdown nazionale fu sempre di Conte, mentre il Cts chiedeva chiusure su base regionale. Ed eccoci dunque alla lunare, improbabile, prima pagina ... Leggi su liberoquotidiano

davidealgebris : ConteBalle : Il Bugiardo del Popolo Cts, rivelati 5 verbali. Gli esperti: «Chiudete l'Italia a zone», ma il gover… - FidanzaCarlo : “La #desecretazione dei #verbali del #ComitatoTecnicoScientifico è un passaggio tardivo ma doveroso. Adesso è tempo… - Adnkronos : #Lega: 'Grave verbali ancora secretati su #Alzano e #Nembro' - Ariel2575 : RT @FrancoBechis: Il premier più contaballe della storia ha aggiunto un’altra bugia. “Zona rossa ad Alzano e Nembro'. Ma il governo ignorò… - dileguossi : RT @fcancellato: 2/4 Mancano i verbali del periodo tra l'1 e il 7 marzo, i giorni in cui si decise di non fare la zona rossa ad Alzano e Ne… -