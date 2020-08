Venditti si ribella: “Mascherine, il nostro burqa” (VIDEO) (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – “Mi sento come un leone in gabbia”. Ruggisce Antonello Venditti: sei mesi dopo l’ultima apparizione sceglie il proscenio dell’Arena del Mare di Salerno per ricominciare. Cercava l’occasione e l’ha trovata nella consegna della consegna del Premio Charlot d’Autore da parte del patron Claudio Tortora. Viene con piacere a Salerno “città straordinaria nella quale torno spesso, anche con il catamarano”. Ribelle d’animo, dice: “Il lockdown ci ha allontanati, ‘ste mascherine sono il nostro burqa; siamo vivi ma un po’ morti. Siamo stati abituati a vivere davanti a uno schermo: appena l’ho capito mi sono ritirato in un silenzio assordante, senza nemmeno una VIDEO-diretta facebook”, dice prima di attaccare ... Leggi su anteprima24

