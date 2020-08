Veloce Esports annuncia nuovi investimenti e si fonde con Veloce Racing (Di venerdì 7 agosto 2020) Già famosa per la collaborazione messa in piedi nello scorso marzo con la scuderia di Formula 1 McLaren Racing, Veloce Esports è una delle più affermate organizzazioni operanti nel settore esport dei ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Veloce Esports

Corriere dello Sport

Già famosa per la collaborazione messa in piedi nello scorso marzo con la scuderia di Formula 1 McLaren Racing, Veloce Esports è una delle più affermate organizzazioni operanti nel settore esport dei ..."Il mondo è cambiato profondamente negli ultimi mesi e ciò ha influenzato sia gli sport tradizionali sia gli esports [...]. Abbiamo sfruttato quest'occasione come un'opportunità per sporgerci al di là ...