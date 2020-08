Velletri: stasera al Cine Drive si proietta ‘Buio’, film profetico sul lockdown di Emanuela Rossi (Di venerdì 7 agosto 2020) stasera, venerdì 7 agosto, al Cine Drive di Velletri (ore 21,30 al Palabandinelli in via di Cori, 1) sarà proiettato il film d’autore “Buio”, una fiaba dark di esordio della regista Emanuela Rossi sul lockdown di tre bambine, che stupisce per il suo carattere profetico. Presentato ad ottobre, il film, di grande impatto scenico, racconta di tre sorelle: Stella, Aria e Luce, costrette a vivere chiuse in casa perchè fuori la realtà è apocalittica, il sole è malato e scotta troppo sulla pelle, mentre il padre si preoccupa di procuragli il cibo. Un film dunque che, alla luce dell’emergenza sanitaria che ha colpito ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Velletri: stasera al Cine Drive si proietta ‘Buio’, film profetico sul lockdown di Emanuela Rossi -

Ultime Notizie dalla rete : Velletri stasera VELLETRI - Il Cine Drive raddoppia con l'Arena, per guardare il film anche all'aperto. Stasera "Trolls World Tour" Castelli Notizie Velletri – Stasera al CINE DRIVE si proietta “Buio”, film profetico sul lockdown di Emanuela Rossi

Stasera, venerdì 7 agosto, al Cine Drive di Velletri (ore 21,30 al Palabandinelli in via di Cori, 1) sarà proiettato il film d’autore “Buio”, una fiaba dark di esordio della regista Emanuela Rossi sul ...

VELLETRI – Il Cine Drive raddoppia con l’Arena, per guardare il film anche all’aperto. Stasera “Trolls World Tour”

Continua alla grande la programmazione del Cine Drive di Velletri, al Palabandinelli (via di Cori,1), che animerà le serate estive ancora per tutto il mese di agosto, con tanti film in programma di si ...

Stasera, venerdì 7 agosto, al Cine Drive di Velletri (ore 21,30 al Palabandinelli in via di Cori, 1) sarà proiettato il film d’autore “Buio”, una fiaba dark di esordio della regista Emanuela Rossi sul ...Continua alla grande la programmazione del Cine Drive di Velletri, al Palabandinelli (via di Cori,1), che animerà le serate estive ancora per tutto il mese di agosto, con tanti film in programma di si ...