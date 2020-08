Varata la riforma del Csm, criteri di merito per gli incarichi alle toghe (Di venerdì 7 agosto 2020) AGI - Una delega al Governo affinché adotti, entro un anno dall'approvazione della legge, "uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la riforma dell'ordinamento giudiziario". È la riforma presentata dal Guardasigilli Alfonso Bonafede che affronta nodi cruciali del sistema giustizia: tra gli obiettivi, lo stop alle degenerazioni del correntismo, dopo lo scandalo del caso Palamara, anche con la previsione di un nuovo sistema elettorale per i rappresentanti togati al Csm, nuovi criteri per le nomine ai vertici degli uffici giudiziari, e la 'chiusura' delle 'porte girevoli' tra politica e magistratura. Un corposo testo che ora dovrà affrontare l'iter parlamentare, così come le riforme del processo civile e penale ... Leggi su agi

Approvato il Dl agosto: "Misure anti-Covid fino al 7 settembre"

Approvato salvo intese il decreto Agosto. Ed era ora, verrebbe da dire. Con questo dl il governo arriva a quota 100 miliardi destinati per occupazione, famiglie, imprese, lavoratori dall’inizio della ...

