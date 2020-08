Valle d’Aosta, allerta massima per il ghiacciaio in Val Ferret: cruciale l’andamento delle temperature nelle prossime ore (Di venerdì 7 agosto 2020) Nessuna variazione o crollo sul ghiacciaio di Planpincieux sono stati registrati nelle ultime ore, ma l’attenzione dei tecnici si concentra oggi tutta sul termometro. Ogni variazione delle temperature è cruciale per capire le sorti della massa di ghiaccio da 510 mila metri cubi – un volume pari a quello del Duomo di Milano – che incombe sulla Val Ferret, in Valle d’Aosta. Giovedì mattina sono state evacuate 75 persone da una trentina di abitazioni ed è scattato subito il divieto di accesso alla Valle: “Seguiamo l’evoluzione per cercare di uscire quanto prima da questa situazione“, Valerio Segor, dirigente della struttura Assetto idrogeologico dei bacini montani della Regione. Ci si concentra ... Leggi su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : ...delle proprie idee, non ha prezzo: GRAZIE! ?? P.s. Credo che anche alle regionali del 20 e 21 settembre in Ligur… - Dani_Violante : Qui in Valle d'Aosta hanno chiuso uno studio medico e al suo posto hanno aperto un pub, riequilibrando l'universo. - infoitinterno : Valle d'Aosta allerta per il ghiacciaio in Val Ferret, preoccupa rialzo termico - donvitorap : RT @DonRossiello: Guardo i cavalieri del nord ovest JOHN WAYNE!! Trump fa bene cacciare tik tok huawey e we chat....Dio fa bene a scioglier… - piratinviaggio : #iorestoinitalia - Valle d'Aosta low cost: eccellente hotel 3* con colaz. e Spa da 25€/notte -

Ultime Notizie dalla rete : Valle d’Aosta “La terra che cura”, progetto per l'area dei Sibillini finanziato dalla Regione Marche Vivere Ascoli