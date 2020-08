Valeria Marini hot: il micro bikini non lascia spazio all’immaginazione (Di venerdì 7 agosto 2020) La sexy e seducente Valeria Marini non dà tregua ai suoi tanti follower e con il suo ultimo scatto in bikini mette KO davvero tutti V. Marini, Fonte foto: GettyImagesSempre bellissima e al centro dell’attenzione dei fan e dei tantissimi follower, Valeria Marini continua a lasciare tutti senza fiato grazie ai suoi scatti seducenti e davvero molto sexy: il bikini nero è davvero molto hot. Solo qualche giorno fa, la showgirl, attrice ed imprenditrice si è mostrata al lago e con una posa davvero sexy ha stregato proprio tutti; nella foto precedente, infatti, la Marini indossa un bikini nero davvero strettissimo e un paio di décolleté vertiginosi. Lo scatto in ... Leggi su chenews

DamnJanire : @_hellotetectif sono appena guarita dopo una settimana di sofferenza. nella lista: -6 afte -tagli vari in bocca per… - aleftespos : VALERIA MARINI HAHAHAHAHAHA - Slexiepedia__ : È da stamattina che ho il labbro di sotto gonfio gonfio che a confronto quello di Valeria Marini è una sottiletta - desalvomyriam : VALERIA MARINI AHAHHAHAHA - esmeroses : VALERIA MARINI AHAHAHAHAH -

Fervono i preparativi per la quinta edizione del Grande Fratello Vip, che debutterà il prossimo 14 settembre 2020 su Canale 5. Dopo le varie e numerose indiscrezioni sui nomi dei concorrenti che vedre ...

Federico Fashion Style: “fosse vero sarei felice per le mie amiche Pascale e Paola Turci, libertà sinonimo di felicità”

La paparazzata del settimanale Oggi che ha coinvolto Paola Turci e Francesca Pascale, ex di Silvio Berlusconi, ha sicuramente conquistato lo scettro di gossip dell’estate 2020. Se ne parla da giorni, ...

