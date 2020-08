Vaccino Covid, prime dosi allo Spallanzani Dal 24 agosto sperimentazione sull’uomo (Di venerdì 7 agosto 2020) L’annuncio della Regione Lazio nel pomeriggio del 7 agosto. Si tratta delle prime dosi del Vaccino «made in Italy» finanziato dalla stessa Regione. Ha già superato i test preclinici «che hanno evidenziato la forte risposta immunitaria indotta dal Vaccino e il buon profilo di sicurezza». Leggi su ecodibergamo

Adnkronos : Covid, Spallanzani: 'Cerchiamo volontari per sperimentazione vaccino' - repubblica : Coronavirus nel mondo, Trump: 'Vaccino prima di fine 2020'. Ma Twitter gli blocca l'account per fake news sul covid… - HuffPostItalia : 'Spallanzani pronto a sperimentare vaccino anti-Covid sull'uomo': si parte il 24 agosto - stateloser : RT @maryvioletta: AMICIIII lo Spallanzani cerca volontari sani per la sperimentazione del vaccino per il Covid! VI PREGO AIUTATE!! Per tut… - aranciaverde : RT @iltrumpo: 'Sono arrivate all'Istituto Spallanzani le prime dosi del vaccino e dal 24 agosto siamo pronti alla sperimentazione sull'uomo… -