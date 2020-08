Vaccino Coronavirus, svolta allo Spallanzani: via ai test sull’uomo (Di venerdì 7 agosto 2020) Dal prossimo 24 agosto l’Ospedale Spallanzani di Roma vuole dare una svolta alle ricerche sul Vaccino per il Coronavirus: partiranno i test sull’uomo In tutto il mondo si continua a lavorare per trovare un Vaccino contro il Coronavirus. La pandemia mondiale ha messo in ginocchio quasi tutti i paesi del globo, provocando tantissimi decessi e perdite economiche. Sono tantissime le aziende che si stanno impegnando per trovare questo Vaccino, ma fino ad ora i passi avanti sono stati limitati. Dall’Italia però arriva un passo in avanti importante. Infatti all’Ospedale Lazzaro Spallanzani si è deciso che dal 24 agosto partiranno i test sull’uomo. A sottoporsi al ... Leggi su bloglive

