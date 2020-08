Vaccino Coronavirus 'made in Italy', al via test su 90 volontari (Di venerdì 7 agosto 2020) Roma, 7 ago (Adnkronos Salute) - Partirà a giorni, il 24 agosto allo Spallanzani di Roma, la sperimentazione sull'uomo di 'Grad-Cov2', il candidato Vaccino italiano contro Covid-19. Saranno 90 i volontari che si sottoporranno ai test di fase 1, condotti oltre che all'Istituto Spallanzani, presso Policlinico G.B. Rossi di Verona e gli ospedali di Piacenza e Cremona. Nella fase I sarà valutata la tollerabilità del Vaccino ai differenti dosaggi di somministrazione, nonché la frequenza e la gravità di eventuali effetti collaterali. Lo studio rivelerà soprattutto la capacità del Vaccino di indurre risposte immunitarie nei volontari contro il SarS-CoV-2. Il Vaccino è finanziato per 8 milioni di euro, 5 erogati dalla ... Leggi su liberoquotidiano

