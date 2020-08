Vaccino contro il Covid, ecco tutti i candidati: come funzionano e a che punto sono i test (Di venerdì 7 agosto 2020) L’11 gennaio 2020, esattamente undici giorni dopo che le autorità cinesi avevano notificato all’Oms un focolaio di polmonite di origine sconosciuta tra gli abitanti di Wuhan, è stata pubblicata la sequenza genetica del coronavirus. Da quel momento, mentre la pandemia dilagava prima in Asia poi nel resto del mondo, è partita una corsa senza precedenti alla ricerca di un Vaccino. L’attività di ricerca sta viaggiando ad una velocità mai vista in passato: in questo momento i candidati sono in totale 226. Di questi, 34 sono già entrati nella fase di sperimentazione sull’uomo. ecco cosa c’è da sapere sui vaccini allo studio nel mondo. Oxford University, AstraZeneca: AZD 1222. Originariamente chiamato ChAdOx1 nCov-19, il ... Leggi su ilfattoquotidiano

