Vaccino antiCovid: dal 24 agosto lo Spallanzani avvierà i primi test sull’uomo del ‘Grad-Cov2’ (Di venerdì 7 agosto 2020) “L’Istituto Spallanzani di Roma sta cercando volontari sani, di ambo i sessi, di età compresa tra i 18 e i 55 anni e tra i 65 e gli 85 anni, iscritti al Servizio sanitario nazionale, che non abbiano partecipato ad altri studi clinici negli ultimi 12 mesi e che non abbiano contratto Covid-19. Se rispondi a questi requisiti e vuoi dare un tuo contributo nella lotta al coronavirus chiama il numero 06/55170203 dalle 09:00 alle 17:00 o scrivi una mail a dirsan@inmi.it” Questo è il testo che già da oggi sta girando ovunque, specialmente nei social. Come ha infatti annunciato oggi Alessio D’Amato, assessore alla Sanità del Lazio: ”Sono arrivate le prime dosi del Vaccino made in Italy” all’Istituto Spallanzani di Roma per la “sperimentazione ... Leggi su italiasera

italiaserait : Vaccino antiCovid: dal 24 agosto lo Spallanzani avvierà i primi test sull’uomo del ‘Grad-Cov2’ - LykanLA : Dai, caspita, tutti i medici pro vaccino anticovid.... Su... Quale migliore occasione per dimostrare le vostre conv… - enneu78 : @andreasso1951 Visto poco fa tutto il servizio giornaliero su aumento contagiati, dichiarazioni OMS, varie ed event… - Salvinio1 : RT @Madamina11: @matteosalvinimi Attenzione soprattutto ai microchip che ci inietteranno con il vaccino anticovid! #salvinivaalavorare - Madamina11 : @matteosalvinimi Attenzione soprattutto ai microchip che ci inietteranno con il vaccino anticovid! #salvinivaalavorare -