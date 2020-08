Usain Bolt: “Non ho avuto una vera chance nel mondo del calcio” (Di venerdì 7 agosto 2020) Come è noto, Usain Bolt dopo aver detto stop alla splendida carriera nel mondo dell’atletica leggera, ha provato anche a sfondare nel mondo del calcio, ma lamenta di non aver ricevuto una vera e propria occasione dai vari club che si erano mostrati interessati: “Penso di non aver avuto una vera e propria occasione. Non ho fatto esattamente quello che volevo fare. Ma credo che ne sarai stato capace. Si tratta comunque di una di quelle cose che ti perdi nella vita. E devi semplicemente voltare pagina. Mi capita di pensarci, perché amo il calcio ed è una cosa che mi sarebbe piaciuto fare. Ho ricevuto delle chiamate dopo quell’esperienza in Australia da persone che mi chiedevano se volevo davvero tornare a giocare a calcio, ma poi col ... Leggi su sportface

Come è noto, Usain Bolt dopo aver detto stop alla splendida carriera nel mondo dell’atletica leggera, ha provato anche a sfondare nel mondo del calcio, ma lamenta di non aver ricevuto una vera e propr ...

