Usa, Trump firma decreto che obbliga la vendita di TikTok (Di venerdì 7 agosto 2020) Donald Trump ha firmato un decreto che obbliga la multinazionale cinese ByteDance a vendere la partecipazione nelle operazioni di TikTok negli Stati Uniti. Ogni società che continuerà a fare affari ... Leggi su tgcom24.mediaset

GassmanGassmann : Ancora 1200 morti in un giorno in USA e più di 50.000 contagi. Ora io dico, anche chi ha un pensiero legittimamente… - NicolaPorro : #MichelleObama: 'Sono un po' depressa'. E di chi è la colpa? Ovvio, di quel cattivone e 'ipocrita' di #Trump.… - Agenzia_Italia : 'Frodi e abusi', la Procura di New York contro la lobby delle armi. Trump la difende: 'Si sposti in Texas' - Sparecchiavoooo : RT @CesareSacchetti: L'80% degli afroamericani è contrario al taglio dei fondi alla polizia. Allo stesso tempo, il consenso di Trump tra i… - MaurizioTorchi2 : RT @FabrizioDalCol: Federico Rampini a Stasera Italia, schiaffo alla sinistra italiana: 'Il coronavirus negli Usa?', Trump scagionato http… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Trump Usa, procuratrice di New York fa causa alla lobby delle armi. Trump consiglia: “Può spostarsi in… Il Fatto Quotidiano Usa-Cina: Trump mette al bando le transazioni con ByteDance e WeChat

New York, 07 ago 05:07 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato ieri, 6 agosto, un ordine esecutivo che entro 45 giorni proibirà qualsiasi transazione finanziaria U ...

Trump: 'Ho rilanciato io la Nasa', ma l'astronauta lo bacchetta

Botta e risposta tra il presidente Usa e Scott Kelly, che ha il record di permanenza nello spazio: 'I grandi leader si prendono le colpe e distribuiscono i meriti' Botta e risposta su Twitter tra Dona ...

New York, 07 ago 05:07 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato ieri, 6 agosto, un ordine esecutivo che entro 45 giorni proibirà qualsiasi transazione finanziaria U ...Botta e risposta tra il presidente Usa e Scott Kelly, che ha il record di permanenza nello spazio: 'I grandi leader si prendono le colpe e distribuiscono i meriti' Botta e risposta su Twitter tra Dona ...