Usa, TikTok minaccia azione legale contro il decreto Trump (Di venerdì 7 agosto 2020) TikTok minaccia di intraprendere un'azione legale contro gli Stati Uniti dopo che Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo in cui vieta alle societa' di fare affari con la app di proprietà cinese. ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Usa TikTok Usa, Trump firma decreto che obbliga la vendita di TikTok TGCOM TikTok, Trump firma ordine esecutivo: "Vendita o scatta divieto"

Donald Trump passa ai fatti. Il presidente americano, che nelle scorse settimane aveva minacciato di mettere al bando TikTok negli Usa, ha firmato un ordine esecutivo che vieta "qualsiasi transazione" ...

Trump firma l’ordine che mette al bando WeChat e TikTok. Pechino: manipolazione politica e repressione

