Uomini e Donne, presentati i tre tronisti: solo due avranno il trono, ecco come votare e chi sono (Di venerdì 7 agosto 2020) Grande novità per il trono classico di Uomini e Donne: il prossimo tronista, del dating show condotto da Maria De Filippi, lo deciderà il pubblico. In queste ore sono stati presentati tre potenziali protagonisti: Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Davide Blanda. Uomini e Donne, presentati i tre tronisti, ma solamente due avranno il trono... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

