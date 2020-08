Unioncamere-Anpal, 2 imprese su 5 contano di recuperare entro il 2020 (Di venerdì 7 agosto 2020) Roma, 7 ago. (Labitalia) - L'emergenza non è ancora finita ma le imprese già guardano al domani. Anche se permane un clima di incertezza, sono 600 mila le aziende che contano di recuperare risultati operativi accettabili entro fine anno. Mentre per ulteriori 580 mila bisognerà aspettare il 2021 per superare questo passaggio difficile. E' quanto risulta da un approfondimento del sistema informativo Excelsior su un universo di 1.380 mila imprese con almeno un dipendente, condotta tra il 25 maggio e il 9 giugno 2020 da Unioncamere in accordo con Anpal, per indagare sugli impatti del lockdown e sulle strategie per i prossimi mesi e i tempi previsti per la ripresa Secondo l'indagine soltanto 180 mila imprese (il 13,1% ... Leggi su liberoquotidiano

merisi62 : RT @inail_gov: Indagine Unioncamere-Anpal: impatti del lockdown e sulle strategie per la ripresa. 600mila aziende contano di recuperare ent… - StraNotizie : Fase 3: Unioncamere-Anpal, 2 imprese su 5 contano di recuperare entro il 2020 - CorriereQ : Fase 3: Unioncamere-Anpal, 2 imprese su 5 contano di recuperare entro il 2020 - RiminiFuturo : RT @inail_gov: Indagine Unioncamere-Anpal: impatti del lockdown e sulle strategie per la ripresa. 600mila aziende contano di recuperare ent… - fordeborah5 : RT @inail_gov: Indagine Unioncamere-Anpal: impatti del lockdown e sulle strategie per la ripresa. 600mila aziende contano di recuperare ent… -

Ultime Notizie dalla rete : Unioncamere Anpal Anpal-Unioncamere, ad agosto 5.100 assunzioni in Liguria Bizjournal.it - Liguria Per 2 imprese su 5 ripresa in 2020, digitale aiuta

É quanto emerge da un sondaggio di Unioncamere Anpal effettuato a giugno su 1.380mila aziende con almeno un dipendente e che sottolinea anche, ancora una volta, come la digitalizzazione ormai ...

Crisi dura ma 2 imprese su 5 puntano a recupero in 2020

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - Anche se permane un clima di incertezza, sono 600 mila le aziende che contano di recuperare risultati operativi accettabili entro fine anno. Mentre per ulteriori 580 mila bisog ...

É quanto emerge da un sondaggio di Unioncamere Anpal effettuato a giugno su 1.380mila aziende con almeno un dipendente e che sottolinea anche, ancora una volta, come la digitalizzazione ormai ...(ANSA) - ROMA, 07 AGO - Anche se permane un clima di incertezza, sono 600 mila le aziende che contano di recuperare risultati operativi accettabili entro fine anno. Mentre per ulteriori 580 mila bisog ...