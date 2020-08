Una vita, Il segreto: anticipazioni 7 agosto 2020 (Di venerdì 7 agosto 2020) anticipazioni e trame di Una vita e Il segreto del 7 agosto 2020. Emilio fa una scoperta sconcertante: Rafael è un impostore! Prova ad avvertire Cinta, che però non gli crede… Soledad vuole raggiungere Juan a tutti i costi e si finge malata pur di riuscire a fuggire dalla Casona. Tuttavia Francisca la scopre. La ragazza, disperata, assume una sostanza letale… Una vita: anticipazioni 7 agosto 2020 Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

