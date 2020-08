Una Vita, anticipazioni oggi 7 agosto: Emilio furioso (Di venerdì 7 agosto 2020) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 7 agosto 2020. Che cosa succede nel nuovo episodio su Canale 5 alle 13.45? Emilio fa una scoperta sconcertante: Rafael è un impostore! Prova ad avvertire Cinta, che però non gli crede… Genoveva cerca di sedurre Antonito ma non ci riesce. Tuttavia Palacios Junior investe nel Banco Americano, secondo l’intento di Genoveva e Alfredo. Cesareo avverte i Pasamar che Camino ha parlato nelArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

vladiluxuria : C’è gente che dovrebbe farsi una vita invece di giudicare, puntare il dito come baionetta contro gli altri e al con… - antoniospadaro : “La vita sussiste dove c’è legame” (Papa Francesco). Una vita non legata ad altra vita nell’amore, nell’amicizia, n… - mante : Prima si accusava il governo di non avere il coraggio di assumere decisioni politiche sul coronavirus proteggendosi… - MatteoAffini : RT @mante: Prima si accusava il governo di non avere il coraggio di assumere decisioni politiche sul coronavirus proteggendosi con le velin… - jaakon_ : #laVitaèFatta per trovare una persona da amare per la vita non ha fatto per me. -