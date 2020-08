Una montagna di soldi per le gaffe M5s. Così Storace stende i 5Stelle (Di venerdì 7 agosto 2020) Gli amici libici di Beirut, il tunnel del Brennero, Pinochet venezuelano... Le gaffe dei big grillini sui social sono all'ordine del giorno. E il Movimento 5 Stelle prova a metterci una pezza aumentando di ben 260mila euro le spese di "consulenze per la comunicazione". "Ma sì, diciamolo, di quei quattrini ne hanno un gran bisogno i grillini. Sono benedetti, anche se puzzano di casta, perché non se ne può più delle catastrofi a Cinquestelle sui social. Ne combinano troppe e si è deciso di correre ai ripari a spese del contribuente. Del resto che ci sono entrati a fare nel palazzo se nemmeno possono arraffare i soldi del popolo per imparare a leggere e a scrivere?", scrive il vicedirettore de Il Tempo, Francesco Storace, sul sito 7Colli. La cifra riportata da ... Leggi su iltempo

tavelett : RT @diarioromano: Una montagna di rifiuti proprio all’ingresso del Centro #Ama di via Laurentina. Un’immagine indecorosa e senza senso in u… - smhviir : allora, nella mia vita precedente ero una ragazza di montagna, avevo due figlie ma non avevo un marito e non so di… - GerriLiu5 : RT @vidacilio1: Pochi centimetri, milioni di anni. E dentro tutta la saggezza di una montagna. L'arte accende il pensiero. #Art #stonepain… - EEvienia : RT @vidacilio1: Pochi centimetri, milioni di anni. E dentro tutta la saggezza di una montagna. L'arte accende il pensiero. #Art #stonepain… - posillipo55 : RT @feltrinellied: Al mare o in montagna oppure in una città d'arte o in mezzo alla natura: estate vuol dire anche (e soprattutto) lettura… -

Ultime Notizie dalla rete : Una montagna Una Montagna di Luoghi, parte la nuova edizione del festival letterario a Gangi Sicilianews24 Casadei (Federalberghi Rieti) a Barillari: “Lei è mai stato al Terminillo?”

Di seguito la dichiarazione di Michele Casadei (Federalberghi) in risposta alle dichiarazioni del consigliere regionale Davide Barillari: “Caro consigliere forse le sfugge, ma il Terminillo nasce come ...

Sulle tracce delle belve per ritrovare se stessi

Benedico mio padre che prima di andarsene mi educò alla montagna e al bosco. Di solito ci dirigevamo verso il Gran San Bernardo, quello valicato da Napoleone rintracciate quell'impresa in Vertigini, e ...

Di seguito la dichiarazione di Michele Casadei (Federalberghi) in risposta alle dichiarazioni del consigliere regionale Davide Barillari: “Caro consigliere forse le sfugge, ma il Terminillo nasce come ...Benedico mio padre che prima di andarsene mi educò alla montagna e al bosco. Di solito ci dirigevamo verso il Gran San Bernardo, quello valicato da Napoleone rintracciate quell'impresa in Vertigini, e ...