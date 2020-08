Un Posto al Sole, morto Marco Malpelle: stroncato a 30 anni da un tumore. Il ricordo di Riccardo Ferri (Di venerdì 7 agosto 2020) È morto all’età di 30 anni Marco Malpelle, operatore di alcune serie di successo come “Un Posto al Sole” e “L’Amica Geniale“. Un tumore ha stroncato la sua vita. Soprannominato ‘o Gemello, Marco Malpelle ha lavorato come attrezzista e macchinista anche nei video del cantante Liberato e dei videomaker The Jackal. Numerosi i ricordi sui social per un ragazzo molto conosciuto nel settore. Fra i tanti, quello di Riccardo Polizzy Carbonelli, il Riccardo Ferri di “Un Posto al Sole”: “Un Altro Amico della Troupe di “Upas” è venuto a mancare ... Leggi su ilfattoquotidiano

Marco Malpelle è morto. Faceva parte della troupe di in Un Posto al Sole «Un altro amico della troupe che se ne va»