UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di lunedì 10 agosto 2020 (Di venerdì 7 agosto 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 10 agosto 2020:Leggi anche: Daydreamer anticipazioni: SANEM stringe un accordo segreto, ecco con chiEugenio (Paolo Romano) e Susanna (Agnese Lorenzini) tornano a fare le loro vite di sempre, intanto Alberto (Maurizio Aiello) potrebbe aver trovato il modo di tirarsi fuori dai guai… Il vigile Cotugno (Walter Melchionda) necessita dell’ausilio di Guido (Germano Bellavia) per realizzare una sorta di “impresa impossibile”…. Silvia (Luisa Amatucci) riceve una notizia negativa… Rossella (Giorgia Gianetiempo) affronta un momento non facile nel corso del tirocinio ospedaliero… Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche ... Leggi su tvsoap

