Un arbitro inadeguato condanna la Juventus: non basta la vittoria contro il Lione, bianconeri eliminati [FOTO] (Di venerdì 7 agosto 2020) Juventus-Lione – Una partita nettamente condizionata dagli orrori dell’arbitro, un direttore di gara che si è confermato assolutamente inadeguato. Si è concluso il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Juventus e Lione, la squadra di Sarri saluta la competizione con netto anticipo. E’ vero che l’arbitro ha commesso due errori (uno per parte), ma il gol in trasferta è risultato decisivo per la qualificazione, i bianconeri possono recriminare per gli errori arbitrali. La partita in avvio sembra in equilibrio, con i francesi a sorpresa in forma nonostante le poche partite ufficiali disputate. La gara si sblocca dopo 12 minuti con un rigore assolutamente inventato ... Leggi su calcioweb.eu

Commenti (5). MARIO78 28 Luglio 2020 00:03. Arbitro incapace e inadeguato che ci ha penalizzati anche se Leali ci ha messo lo zampino .Troppi torti arbitrali vero designatore ? A termini di regolament ...

