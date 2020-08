Ufficiale: Maurizio Pellegrino è il nuovo direttore sportivo del Catania (Di venerdì 7 agosto 2020) Attraverso una nota apparsa sul sito Ufficiale del club, il Calcio Catania comunica di aver affidato la direzione dell’area sportiva a Maurizio Pellegrino. Dopo le esperienze vissute sui campi in terra battuta e negli stadi italiani più prestigiosi, sempre con lo stemma del Catania cucito sulla maglia e custodito nel cuore, il manager siciliano si lega nuovamente al nostro club per pianificare e realizzare le strategie relative allo sviluppo aziendale e sportivo. Pellegrino ha poi rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della società etnea:“Ringrazio l’amministratore unico Nico Le Mura e l’assemblea dei soci per la fiducia che mi viene concretamente mostrata. Impegno, innovazione e sviluppo sono i tre cardini di questa ... Leggi su alfredopedulla

Come anticipato nella giornata di ieri, il Catania ha reso note le prime nomine per quanto riguarda la prossima stagione, e nello specifico il ruolo di Maurizio Pellegrino. All'ex tecnico etneo è stata affidata la direzione dell'area sportiva.

