Ufficiale | Marco Giampaolo nuovo allenatore del Torino

Dopo essersi svincolato dal Milan, con cui aveva ancora un anno di contratto, Marco Giampaolo si è legato al Torino con un contratto biennale. Prende il posto di Moreno Longo, che a sua volta era stato chiamato dal presidente Urbano Cairo per sostituire Walter Mazzarri. "Il Torino Football Club - è scritto nel comunicato della società granata - è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra al signor Marco Giampaolo. Il tecnico ha firmato un contratto biennale. Marco Giampaolo è nato a Bellinzona il 2 agosto 1967. Ex calciatore professionista, ha intrapreso la carriera da tecnico nel 2000, a Pescara, come vice allenatore. Nel corso degli anni ha maturato molteplici esperienze ...

